Werken voor spitsstroken en renovatie van wegdek E313 in Beringen zo goed als afgerond

23 augustus 2018

16u52

Bron: Belga 1 De E313 ter hoogte van Beringen is in de richting van Luik weer geopend. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daar spitsstroken aangelegd en het wegdek gerenoveerd. Dat maakte Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg bekend.

"De vernieuwing van de E313 tussen het klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex in Beringen is afgerond. Dankzij de bijkomende verkeerscapaciteit van de spitsstroken zullen de wachttijden op en rond de verkeerswisselaar afnemen. Tegen maandagochtend gaan ook de rijstroken richting Antwerpen weer open," aldus Vandijck.

De voorbije vijf maanden heeft het Agentschap Wegen en Verkeer aanpassingen uitgevoerd om de doorstroming te verbeteren. Eerst werden verschillende in- en uitvoegstroken op het klaverblad verlengd of verbreed. Dan volgde de aanleg van de spitsstroken en de renovatie van het wegdek.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verwacht dat het aantal verliesuren op dit stuk van de E313 met 25 procent zal dalen. In eerste instantie worden de spitsstroken gebruikt als weefstroken. Eenmaal de portieken met de dynamische informatieborden geplaatst zijn, kunnen ze tijdens de piekmomenten als spitsstroken gebruikt worden.

De werken zijn volgens Vandijck wegens het warme weer zeer vlot verlopen. Bovendien is gedurende het bouwverlof doorgewerkt.