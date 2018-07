Werken op E314 in Wilsele volgende maandag hervat bvb

30 juli 2018

10u50

Bron: Belga 0 De werken aan het viaduct op de E314 ter hoogte van Wilsele worden volgende week maandag hervat. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Tot 15 augustus is er door asfalteringswerken maar één rijstrook beschikbaar richting Leuven, en dat tussen 20 uur 's avonds en 5 uur 's morgens.

De werken aan het viaduct op de E314 in Wilsele zijn al sinds april aan de gang. Nu het bouwverlof bijna voorbij is, worden de activiteiten herstart. Er worden nieuwe veiligheidsvoorzieningen voorzien zoals vangrails, veiligheidsstootbanden en verlichtingspalen. Er staan ook afwerkende asfaltlagen op de planning.

De volledige rijweg richting Leuven is nog altijd volledig ingenomen door de werken. Het doorgaand verkeer wordt er verder geleid op 2x2 versmalde rijstroken op het viaduct richting Lummen.

Door asfalteringswerken is er vanaf maandag 6 augustus tot en met 15 augustus 's avonds en 's nachts maar één rijstrook open in de richting van Leuven. Dat geldt van 20 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens.

Momenteel is er minder verkeershinder op de E314 door de zomervakantie, stelt Wegen en Verkeer, maar "we willen de weggebruikers ook geen blaasjes wijsmaken: er zal hinder zijn tot het einde van de werken in september 2018". Het Agentschap volgt de evolutie van de verkeershinder samen met de politie op, en past de verkeerslichten en signalisatie aan waar mogelijk.