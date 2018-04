Werken op Antwerpse ring van start: momenteel tot kwartier vertraging Delphine Vandenabeele TK KVDS

10 april 2018

07u15

Bron: Twitter, VTM Nieuws 3019 Wie deze week met de auto Antwerpen in of voorbij moet, kan de Ring maar beter vermijden. Er zijn vier rijstroken dicht in Deurne, want door de boringen voor de Oosterweelverbinding is er een stuk van de weg verzakt. Rond 7 uur lopen de vertragingen op de R1 richting Gent op tot een kwartier. Op de E19 vanuit Breda is het aansluitend 20 minuten aanschuiven, zo meldt Hajo Beeckman

Hoe gaat het intussen op de Antwerpse ring, aan de werken in #Deurne?



Rond 7u is er ca. een kwartier vertraging op de #R1 → Gent. Op de #E19 vanuit Breda aansluitend 20 min. aanschuiven. pic.twitter.com/xCpQ8KqJVM Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Sinds gisteravond wordt gewerkt op de Antwerpse ring #R1 in Deurne. Zoals voorspeld, geeft dat ernstige hinder. Ook nu al op dit vroege uur. Richting Gent moet het verkeer over 3 versmalde rijstroken. Hou rekening met file en vertraging! pic.twitter.com/4tORuTrIsB Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Het is aan de afrit Deurne op de Ring rond Antwerpen dat de werken gisteravond van start gingen. Dat gebeurt in het kader van de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding. Er zijn boringen uitgevoerd, waardoor vermoedelijk een stuk van de weg nu verzakt is en dat probleem moet van de baan. De schade is het grootst op de drie rechtse rijstroken richting Nederland over een lengte van 15 meter: de afrit naar Deurne en de rechterrijstrook van de R1 zelf. Op de andere rijstroken is er eveneens een niveauverschil ontstaan, maar dat zou nog "aanvaardbaar" zijn. Richting Gent zijn er maar drie versmalde rijstroken beschikbaar, richting Nederland vier.

Vier rijstroken dicht

Om de verzakking te herstellen, worden gedurende een volledige week vier rijstroken richting Nederland afgesloten. Dat bevestigt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer in Antwerpen ook aan VTM NIEUWS.

“Om zware files te voorkomen, gaan ze de middenberm openbreken en alle resterende rijstroken verdelen over beide rijrichtingen”, klinkt het. Toch wordt er veel hinder verwacht en roept men op om de Ring te mijden. De afrit en oprit Deurne worden de hele week afgesloten. Gebruikers van de op- en afrit Deurne zullen worden omgeleid langs Merksem. AWV vraagt verder om over langere afstand de Antwerpse ring te vermijden tussen Gent en Hasselt en voor een omweg via Brussel te kiezen. Wie Antwerpen als bestemming heeft, kiest beter voor het openbaar vervoer.

Let op! Aanstaande maandag starten er werkzaamheden op de Antwerpse ring #R1 in Deurne én op de #E314 bij het viaduct van Wilsele. Hou op die plaatsen rekening met ernstige hinder, zeker in de spits.

Lees er meer over op https://t.co/qv4vSZJ9rE pic.twitter.com/IjodngJ3Fa Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link