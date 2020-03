Werken mondmaskers nu wel of niet?

20 maart 2020

Steeds meer mensen dragen mondmaskers in het straatbeeld. Opvallend is dat de meeste maskers zelfgemaakt zijn. Maar werken mondmaskers nu wel of niet? Volgens virologen Marc Van Ranst en Steven Callens is het slechts een manier om onszelf gerust te stellen.