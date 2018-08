Werken E40 tussen Heverlee en Bertem worden maandagochtend afgerond SVM

30 augustus 2018

16u19

Bron: Belga 0 De werken op de E40 in de richting van Brussel tussen de aansluiting met de E314 en de afrit Bertem zullen zoals gepland op maandag 3 september om 6 uur 's morgens afgerond worden. Deze werken veroorzaken sinds de start op 24 augustus heel wat verkeershinder. Het Vlaams Verkeerscentrum roept daarom andermaal op dit stuk snelweg enkel te gebruiken voor de hoogst noodzakelijke verplaatsingen.

Op de bewuste plaats wordt het wegdek volledig vernieuwd. Het verkeer op de E40 komende uit Luik moet hierdoor voor het knooppunt met de E314 over één in plaats van twee rijstroken. Dat is ook het geval voor het verkeer dat uit de richting van Leuven vanuit de E314 de E40 oprijdt.

In een mededeling wijst het Agentschap Wegen en Verkeer op het feit dat de meeste hinder zich voordoet tijdens de ochtendspits, met wachttijden tot een uur. De avondspits daarentegen ondervindt slechts beperkte hinder. Tijdens het weekend van 1 en 2 september verwacht men, bij zonnig weer en het bijhorend vrijetijdsverkeer, nog aanzienlijke hinder.