Werken E40 richting Brussel vorderen sneller dan voorzien

TTR

18 juni 2018

12u37

Bron: Belga

2

Vorige maand startte het Agentschap Wegen en Verkeer met voorbereidende werken voor de heraanleg van de rechterrijstrook en de pechstrook van de E40 in de rijrichting van Gent/Oostende. Er worden ook nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden aangebracht over een afstand van 17 kilometer in beide rijrichtingen. De werken in de rijrichting van Brussel vorderen sneller dan voorzien, waardoor de tijdelijke werfmarkeringen kunnen worden weggehaald, meldt het agentschap vandaag.