Werken E40 in Merelbeke uitgesteld wegens weersomstandigheden jv

11 april 2018

09u58

Bron: belga 0 In Merelbeke is de nieuwe fase van de wegenwerken op de E40, die gisteravond zou beginnen, uitgesteld door de slechte weersomstandigheden. Het verkeer zou de voorbije nacht over een rijstrook geleid worden om de nodige wegmarkeringen aan te brengen. Maar daarvoor moest het wegdek droog blijven, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Daarom besloot de aannemer om vandaag, na de ochtendspits, te starten met de werken voor de fasewissel. Daarvoor zal een rijstrook worden ingenomen in beide richtingen. Het verkeer houdt best rekening met hinder.

In de loop van de avond zullen de werken worden uitgevoerd waarvoor er rijstroken in elke richting nodig zijn. Het verkeer kan dan in beide richtingen slechts via één rijstrook passeren. Voor de ochtendspits morgen zal de fasewissel afgerond worden.

Morgen nieuwe verkeerssituatie

Dit betekent dat de nieuwe verkeerssituatie vanaf de ochtendspits morgen zal starten, waarbij de werfzone in de rijrichting van Brussel ligt in plaats van de rijrichting Oostende. Vanaf dan zal het verkeer weer in beide richtingen over drie versmalde rijstroken rijden.

Sinds 20 maart 2017 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan 2 nieuwe bruggen aan de E40: de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg.

Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 nieuwe geluidsschermen. Door een tijdelijke brug te bouwen naast de E40, blijft verkeer op de E40 in elke fase van de werken in beide richtingen mogelijk. De werken zullen tot het einde van 2018 duren.