Werken aan Scheldebrug in Temse zullen drie maanden extra in beslag nemen TMA

20 mei 2018

14u33

Bron: Belga 0 De herstellingswerken aan de Scheldebrug in Temse zullen vermoedelijk drie maanden langer duren dan oorspronkelijk voorzien. "De Vlaamse Waterweg voert dringende herstellingswerken uit, maar bij de start van de werken blijkt dat de scheurvorming in de brug veel ernstiger is dan verwacht", zegt woordvoerster Carolien Peelaerts.

De Scheldebrug Bornem-Temse werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Een inspectie bracht enkele maanden geleden ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbare gedeelte aan het licht. Een herstelling was dringend nodig om gevaar voor het verkeer te vermijden. Op 18 april startte een aannemer met de herstelling. Ondertussen wordt alle verkeer in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug Temse-Bornem geleid.

Meerkost

Oorspronkelijk zou de herstelling aan de brug achter de rug zijn midden juni, maar nu blijkt dat de scheurvorming in de brug ernstiger is dan eerst voorzien. Daarom zullen de werken nu vermoedelijk drie maanden langer in beslag nemen, dus tot eind september. "Het verkeer zal gedurende de werken nog steeds over de nieuwe brug worden gestuurd. Hierdoor zullen de verkeersproblemen blijven, maar gelukkig staan we voor de verkeersarme maanden, juli en augustus", aldus Carolien Peelaerts. De werken betekenen naast de extra werkdagen ook een meerkost. Maar hoeveel die bedraagt, is momenteel nog niet te berekenen.