Werken aan Rogiertunnel vanaf krokusvakantie ttr

25 februari 2019

11u24

Bron: belga 0 Vanaf volgende week starten werkzaamheden aan de Brusselse Rogiertunnel. Dat meldt Brussel Mobiliteit. De werken zullen nog tot eind september 2019 duren. Tijdens het grootste deel van de werken zal de tunnel 's nachts gesloten worden.

Op 3 maart starten werkzaamheden in de Rogiertunnel in Brussel. In afwachting van een grondige renovatie die voorzien is in 2023, zullen een aantal noodzakelijke reparaties uitgevoerd worden. De werken lopen in verschillende fasen.

Tot 16 juni kunnen bestuurders tussen 22 uur en 6 uur langs beide richtingen niet door. In de zomermaanden zal het verkeer overdag en 's nachts in beide richtingen door één tunnelkoker moeten. Vanaf 1 september wordt de tunnel weer enkel 's nachts gesloten. Dan kan je tot 30 september tussen 22 uur en 6 uur in beide richtingen niet door.

De voorbije weken werd de tunnel al enkele keren gesloten door problemen met de ventilatie tijdens werken aan kabels en bedieningsborden. Om dit verder zoveel mogelijk te voorkomen zal een technicus drie weken 24/7 aanwezig zijn in de tunnel. Die moet binnen het kwartier eventuele problemen kunnen oplossen. Pas als dit niet lukt, zal de tunnel afgesloten worden.

Met de werkzaamheden tot eind september komt er onder meer een nieuwe wand in het midden en nieuwe zijpanelen.