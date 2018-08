Werken aan Brusselse Ring van start SPS

17 augustus 2018

11u25

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft met een graafmachine de werken aan een fietspad langs de Albert I-laan in Vilvoorde afgetrapt, in aanwezigheid van burgemeester Hans Bonte (sp.a). Dat is het symbolische begin van de werken aan de Brusselse Ring.

In eerste instantie zullen dit jaar nog werken starten aan nieuwe fietsinfrastructuur in de omgeving van de Ring en een trambus van het UZ Jette naar Brussels Airport.

De grootschalige wegenwerken aan de Ring staan gepland voor 2020-2021. Momenteel worden de resultaten van een inspraakronde bij burgers, gemeenten en allerhande instanties verwerkt in een nieuwe nota. In april of mei 2019 zou het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dan ingediend worden.