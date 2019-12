Werk in alle gevangenissen hervat, staking voorbij HLA

13 december 2019

10u30

Bron: Belga 0 De staking in de gevangenissen is vandaag om 6 uur beëindigd in de Franstalige gevangenissen. Dat meldt het Gevangeniswezen. In de Vlaamse gevangenissen was het werk gisterenavond om 22 uur al hervat.

De staking ging woensdagavond om 22 uur van start. De twee grootste vakbonden, ACV en ACOD, zijn misnoegd dat de regering-Michel “voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van het gevangeniswezen”.



In de nacht van donderdag op vrijdag werden in de gevangenis van Lantin elf politieagenten ingezet om het personeelstekort op te vangen. In Vlaanderen was donderdagvoormiddag iets meer dan een kwart van het personeel opgedaagd, in Wallonië was dat een goede 40 procent.