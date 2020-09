Werk hervat na verzoeningsoverleg: Jupille kan weer Jupiler uitvoeren Sociale onrust AB InBev ADN

15 september 2020

13u26

Bron: Belga 6 De brouwerij van AB InBev in het Luikse Jupille is dinsdag zo goed als volledig operationeel. Dat meldt een woordvoerster van het bedrijf. De brouwerij werd tien dagen lang door een zwaar sociaal conflict geplaagd.

Het sociaal conflict draaide rond een reeks coronabesmettingen in de logistieke afdeling. De socialistische vakbond vond dat het bedrijf te laat had opgetreden. Het bedrijf ontkende. Daarop ging een deel van de brouwerij in staking. AB InBev zag zich zelfs genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen en dwangsommen op te leggen.

Een verzoeningsoverleg maandag leverde uiteindelijk resultaat op. Er komt een audit om de aanpak van de Covid-19-uitbraak in het bedrijf te analyseren. Daarop werd het werk hervat.



Dinsdagmiddag is het bedrijf opnieuw zo goed als volledig operationeel. Het bekende pilsbier Jupiler wordt er gebrouwen, maar door de staking lag de logistieke afdeling plat, zodat er geen bier de fabriek kon verlaten. Dat is nu dus wel weer het geval.