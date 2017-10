Wereldwijde primeur: Maxi-Cosi brengt kinderstoel met airbags op de markt FT

16u17

Bron: AD.nl 1 RV In de gordels van het autostoeltje zitten twee mini-airbags opgevouwen. Bij een botsing worden die in een fractie van een seconde gevuld met koude lucht en vangen die het hoofd en de nek van het kind op. Maxi-Cosi brengt een nieuwe kinderstoel op de markt. Eentje met ingebouwde airbags. En dat wordt meteen een wereldwijde primeur.

In de gordels van de nieuwe autostoel zitten twee mini-airbags opgevouwen. Die worden bij een botsing gevuld met koude lucht en vangen het hoofd en de nek van het kind op.



Maxi-Cosi, van oorsprong een Nederlands bedrijf dat sinds 1994 deel uitmaakt van het Canadese miljardenbedrijf Dorel, voerde verschillende crashtests uit waarbij kindjes van 1,5 jaar oud door een pop werden vervangen. Uit die tests blijkt dat er zo'n 55 procent minder kracht op de nekwervels wordt uitgeoefend, in vergelijking met hetzelfde autostoeltje zónder airbags.



Bij de kleintjes scheelt dat veel, omdat het hoofd nog relatief zwaar is.

Bij kinderen van drie jaar oud, die al een sterkere nek hebben, is de impact zo'n 34 tot 44 procent minder. Uit de test met het airbagstoeltje blijkt ook dat de hoofden bij een aanrijding minder ver naar voren schieten, waardoor de kans kleiner is dat het hoofd de stoel ervoor raakt.



Vanaf volgende week zou het autostoeltje op de markt komen. Kostprijs: zo'n 649 euro. Voor een Maxi-Cosi-stoel zonder airbags betaal je 200 euro minder. De stoel is geschikt voor kinderen tussen 61 en 105 centimeter groot. Er werd vierenhalf jaar aan gewerkt.