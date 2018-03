Wereldprimeur: ondoordringbare zeilen moeten dieven uit trucks houden Redactie

26 maart 2018

10u45

Bron: belga 0 In de strijd tegen diefstal, indringing en vandalisme in vrachtwagens pakt een Belgisch-Nederlandse samenwerking uit met ondoordringbare zeilen met sensoren. Het gaat om een wereldprimeur die de naam Passant meekreeg en vandaag werd voorgesteld in Ardooie, bij textielspecialist Sioen die de zeilen vervaardigt. Het pilootproject wordt getest in Oostende en het Nederlandse Moerdijk.

Havens en vrachtwagens vallen vaak ten prooi aan diefstal, vandalisme en indringing. Om daar paal en perk aan te stellen hebben een aantal bedrijven en kenniscentra uit België en Nederland innovaties ontwikkeld om vrachtwagens en havens af te sluiten. De werkzaamheden werden gecoördineerd door Innos, het innovatienetwerk van het Belgische Vias institute en het Nederlandse DITSS (Dutch Institute for Technology).

Een eerste innovatie bestaat uit de ontwikkeling van een slim zeil om vrachtwagens af te sluiten. Sensoren in het zeil signaleren wanneer iemand door het zeil probeert te snijden, en geven meteen een alarmsignaal bij een meldkamer. Sioen zal instaan voor de ontwikkeling van de zeilen die vrachtwagens en hun ladingen moet beschermen. "We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen voor actuele problemen", zegt Bert Groenendaal, projectcoördinator Ondezoek en Ontwikkeling bij Sioen.

Er komen in Oostende ook op meerdere plaatsen slimme camera's, onder meer met nummerplaatherkenning, en hekwerk dat door producent Betafence wordt uitgerust met een intelligent systeem dat indringers buiten moet houden. "De inzet van geavanceerde technologie voor meer veiligheid is een must en een noodzaak", meent West-Vlaams gouverneur Carld Decaluwé.

"We kampen met onveilige toestanden, onder meer door de loze beloftes en mensonwaardige handelingen van mensensmokkelaars. Dit moet resoluut de pas worden afgesneden, door ervoor te zorgen dat er geen intrusiemogelijkheden meer zijn." Het project kost 2,7 miljoen euro, maar de helft wordt gedragen door het Europese subsidiëringsproject Interreg.