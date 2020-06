Wereldmelkdag: 9 op de 10 Vlamingen vinden zuivel onmisbaar kv

01 juni 2020

04u41

Bron: Belga 0 1 juni is Wereldmelkdag en dat wordt ook gesmaakt in ons land. Negen op de tien Vlamingen vinden dat zuivel een basisingrediënt is van onze eetcultuur. Volgens acht op de tien past zuivel binnen een gezond voedingspatroon, zo blijkt uit een rondvraag van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen consumeert dagelijks zuivel. Vooral gezinnen met kinderen (92 pct) hebben altijd melk in huis. Piekmomenten waarop de Vlaming een melkproduct consumeert zijn 's ochtends, bij het ontbijt, en 's avonds, als ingrediënt bij het koken.

Melk, boter of kaas worden beschouwd als "veelzijdig, gezond en lekker". De vaakst gebruikte zuiveltoepassingen blijven bakboter, smeerboter, melk in de koffie, kaas en yoghurt en de drie meest favoriete zijn kaas, yoghurt en roomijs.



Door de coronacrisis hecht de Vlaming ook steeds meer belang (+33 pct) aan producten van lokale oorsprong. Bioboeren die hun producten rechtstreeks op de boerderij verkopen, kregen de voorbije weken veel meer volk over de vloer. Tijdens de lockdown werd ook veel meer thuis gekookt en gegeten (9 op de 10 in plaat van 7 op de 10 voordien). Melk was zelfs één van de producten die aan het begin van de lockdown werden gehamsterd -de verkoop steeg met de helft- en dus als onmisbaar wordt beschouwd.

Wereldmelkdag werd twintig jaar geleden door de VN-Voedsel - en Landbouworganisatie (FAO) in het leven geroepen om het belang van melk als voedingsbron in de verf te zetten.