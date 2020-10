Werelddierendag: Weyts lanceert nieuwe versie van huisdierstickers ADN

04 oktober 2020

12u06

Bron: Belga 1 Vandaag, op Werelddierendag, heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een nieuwe versie van de huisdiersticker gelanceerd. Die huisdiersticker 2.0 maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de brandweer of andere hulpdiensten in het geval van een brand of andere noodgeval ook de huisdieren kunnen redden. Twee jaar geleden gingen al eens 500.000 huisdierstickers de deur uit, ditmaal worden er nog eens evenveel verdeeld.

"Niet alleen mensenlevens, maar ook dierenlevens tellen", zegt minister Weyts. "Brandweermannen en -vrouwen hebben tijdens een woningbrand altijd oog voor dierenlevens, maar vaak zijn ze niet op de hoogte van hoeveel dieren er in huis zijn. De huisdiersticker is een eenvoudige en efficiënte manier om de brandweer snel te laten weten welke dieren er in huis zijn."

Nieuwe look

De minister verdeelde twee jaar geleden al eens een half miljoen huisdierstickers via de lokale besturen en toen gingen die in een mum van tijd de deur uit. De 500.000 nieuwe stickers, die een nieuwe look en een kwaliteitsupgrade kregen, worden ook nu via de gemeenten verspreid aan alle Vlaamse huishoudens met één of meerdere dieren in huis. De Vlaamse overheid betaalt de druk- én verzendkosten volledig.

‘Nog draagdrempeliger’

"We maken dit aanbod zo nog laagdrempeliger dan twee jaar geleden", gaat minister Weyts verder. "Zo maken we het voor steden en gemeenten makkelijker om 'ja' te zeggen tegen deze actie. Deze huisdierstickers kunnen in heel Vlaanderen dierenlevens redden. Materiële verliezen bij een woningbrand zijn vaak dramatisch, maar een huisdier verliezen in een woningbrand voelt voor heel wat mensen nog erger aan. Onze sticker kan dus veel dieren- en mensenleed vermijden.”

