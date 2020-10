Exclusief voor abonnees Wendy (51) revalideert na ruim half jaar nog altijd: “Je hoeft je niet doodziek te voelen om op sterven na dood te zijn” De lange weg terug na corona Annick Grobben

08 oktober 2020

16u25 16 “Oké, we hebben corona, dat wordt een weekje uitzieken met Dafalgan en dan zijn we ervan af.” Dat is wat Wendy Verhees dacht toen zij en haar man in maart besmet raakten. Want ze voelde zich niet eens zo ziek. Maar het coronavirus is als een sluipmoordenaar. “Ineens werden mijn lippen blauw en voor ik het wist, lag ik in een coma”, zegt de advocate die nu, ruim een half jaar later, nog altijd revalideert. “Mijn ouders stonden rond mijn ziekbed om afscheid te nemen.”

Het is te hopen dat Wendy Verhees vanuit revalidatiecentrum Sint-Ursula, onderdeel van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, dinsdag niet naar het nieuws heeft gekeken. En Donald Trump niet heeft horen zeggen dat corona eigenlijk nog wel meevalt. Want dat zei de met het virus besmette Amerikaanse president, nadat hij het ziekenhuis had mogen verlaten. Verhees, werkzaam als verzekeringsadvocate in Antwerpen en woonachtig in Geetbets met haar man Ben Debray (52), is het levende bewijs dat corona niét meevalt. “Het is een klein mirakel dat ik er nog ben”, zegt ze.

Ik moet er twee uur over hebben gedaan om een boterham te eten. En nog maakte ik mij niet echt zorgen. ‘Ach, dit is een griepeke, meer niet.’ Wendy Verhee

“Mijn man en ik zijn rond de 24ste maart, het land zat in volle lockdown, tegelijkertijd ziek geworden”, begint ze haar verhaal. “Grieperig gevoel, hoestbuien, koorts. En al dachten we dat het wel corona zou zijn, ik bleef er rustig onder. Had niet het gevoel dat we zwaar ziek waren, al ging de koorts bij mij maar niet weg. Van de gewone griep en van een keelontsteking ben ik ooit veel en veel zieker geweest. Mijn man was er minder gerust op. ‘Zouden we de dokter niet bellen?’ ‘Ben, dokters komen in deze periode niet aan huis.’ Er werd toen ook nog niet massaal getest. ‘Het enige wat een dokter nu zou kunnen doen, is zeggen: neem Dafalgan, leg u op de zetel en blijf binnen.’”

“Een goeie vriend van ons is apotheker, die kwam thuis een grote doos Dafalgan afzetten en ik dacht dat het daarmee wel zou passeren na een week. Maar drie dagen later - 27 maart - vertrouwde mijn man het echt niet meer. Ik had enorm veel gehoest die nacht, zat versuft aan de ontbijttafel. Ik moet er twee uur over hebben gedaan om een boterham te eten. En nog maakte ik mij niet echt zorgen. ‘Ach, dit is een griepeke, meer niet.’ Maar ineens zag mijn man hoe mijn lippen en nagels blauw werden en hij aarzelde geen seconde om de dokter te bellen. Die stelde vast dat de hoeveelheid zuurstof in mijn bloed zo alarmerend laag was dat hij de MUG liet komen.”

