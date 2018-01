Wending in onderzoek: mogelijk derde persoon betrokken bij moord Geraardsbergen Frank Eeckhout

30 januari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 1065 In Ophasselt, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, is het parket opnieuw ter plaatse na het drama dat er zich gisteravond heeft afgespeeld. Een vrouw van rond de zestig werd er vermoord met een hamer. Het huis werd daarna deels opgeblazen, om sporen uit te wissen. Volgens onze info is het mogelijk dat ook een derde persoon bij de feiten betrokken is.

Omstreeks 22.45 uur werden de bewoners van de Hasseltsestraat/N8 in Ophasselt opgeschrikt door een luide knal. "Het leek alsof het dak hier naar beneden kwam. Ik liep meteen naar buiten en zag brokstukken van de garagepoort van mijn buren op de oprit en op straat liggen. Uit de garage kwam rook", getuigt buurtbewoner Kristof Papeleu.

De man liep de woning in om hulp te bieden, maar in de woonkamer trof hij het levenloze lichaam aan van een vrouw. "Ze lag in een plas bloed en had een wonde aan het hoofd. Op de keukentafel lag een hamer die ook onder het bloed zat. Tussen de keuken en de woonkamer was een bloedspoor te zien, waarschijnlijk omdat de vrouw versleept werd. In de woonkamer stond een grote gasfles. De ontploffing had ook de achtergevel helemaal weggeblazen", vertelt de man.

De bewoner overleefde de ontploffing en sloeg in paniek op de vlucht. Kort na de feiten werd hij door agenten in kritieke toestand aangetroffen in een veld even verderop. "De man had ernstige brandwonden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. De man werd in comateuze toestand overgebracht naar het UZ Gent. Het parket van Oudenaarde kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en deed dat deze middag nog eens, wat kan wijzen op een wending in het onderzoek. Er zou mogelijk een derde persoon betrokken zijn bij de feiten.

Wat het motief is voor de moord, is nog onduidelijk. Verschillende buren hoorden de man en de vrouw overdag wel stevig ruzie maken.

Familiedrama

Het parket bevestigt het onderzoek, maar geeft geen details over het overlijden. "Om 22.53 uur was er een oproep van een ontploffing in een woning. Daar werd ook het lichaam van een vrouw aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht bestempeld. Het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gekomen met het labo en het afstappingsteam. De wetsgeneesheer is een onderzoek gestart en de branddeskundige is onderweg", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem.

De woning is heel zwaar beschadigd, zegt Brantegem nog. "De achtergevel is helemaal weggeblazen. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten, maar we kunnen nog niet bevestigen of er iemand opgepakt werd." De identiteiten van de man en de vrouw zijn nog niet vrijgegeven. Volgens burgemeester Guido De Padt wijst alles in de richting van een familiedrama.