Welzijnssector reageert gemengd op terugdraaien besparing HLA

19 december 2019

14u53

Bron: Belga 0 De welzijnssector reageert verbaasd, maar ook met gemengde gevoelens op het terugschroeven van de besparing op preventie. Enkele organisaties wijzen erop dat preventie slechts een klein deel van hun werking uitmaakt.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet woensdag weten de besparing op onder meer het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs terug te draaien. Daarnaast komt er ook een vrijstelling voor de preventieve opdrachten van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, Eetexpert, het Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond, Free Clinic, De Sleutel en het Centrum voor Kankeropsporing.

“De verrassing was groot gisteren”, zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). “We hadden onze brief naar minister Beke nog niet verstuurd.” Geirnaert vermoedt dat de omslag er is gekomen na de kritiek in het parlement, deze week. Voor VAD werd de besparing volledig teruggedraaid, het centrum kan haar plannen voor 2020 dus volledig uitvoeren. “De minister belooft dat er de komende jaren nog groei mogelijk is, dus daar kijken we naar uit”, zegt ze.

“Preventie is slechts een klein deel van de werking”

Een ander verhaal bij De Sleutel, dat zich onder meer specialiseert in de hulpverlening aan mensen met een drugsverslaving. “Preventie is voor ons slechts een klein deeltje van de werking, dus de beslissing van gisteren zal nauwelijks voelbaar zijn”, zegt Raf De Rycke van het overkoepelende Broeders van Liefde. “Ook structuren hebben we nauwelijks, dus wat moet bespaard worden, moet hoofdzakelijk via personeelskosten gebeuren. We zijn onze berekening nog aan het maken. Begin volgend jaar is er een onderhoud met de minister.”

Het Vlaams Instituut Gezond Leven moet sinds gisteren ongeveer 96.000 euro minder inleveren, maar staat nog wel voor een besparing van zo'n 225.000 euro. “We zijn tevreden dat de minister geluisterd heeft, maar de kansen om het verschil te maken met preventie zijn zo groot dat het spijtig blijft dat er toch nog bespaard wordt”, zegt directeur Linda De Boeck. Het instituut hoopt het bij natuurlijke afvloeiingen te kunnen houden. “Maar het resultaat blijft dat we met minder mensen minder werk kunnen doen.”

