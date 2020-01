Welzijnscentra zien zich door besparingen genoodzaakt om aanbod af te bouwen AW

30 januari 2020

08u28

Bron: Belga 2 De Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) willen snoeien in hun aanbod van individuele psychologische hulp en schuldhulpverlening. Aanleiding zijn de besparingen die Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) hen oplegt, klinkt het. Dat schrijft De Morgen, die een interne mail kon inkijken.

De CAW's kregen eind vorig jaar te horen dat er bespaard moet worden. Initieel ging het om een besparing van 5 miljoen euro vanaf dit jaar, maar wat later deed minister Beke daar nog 1,8 miljoen euro van af. De minister maakte zich sterk dat daarvoor enkel gesnoeid moest worden in overhead- en managementkosten.

Maar de CAW's zien geen andere mogelijkheid dan toch te beknibbelen op het aanbod, schrijft De Morgen, die een interne mail kon inkijken. Vorige week kwamen de directies van elf CAW's en de CAW Groep samen om te zien hoe ze de besparingsopdracht willen aanpakken. De directies willen minder inzetten op budget- en schuldhulpverlening en individuele psychosociale begeleiding, aldus de krant, twee populaire CAW-diensten met lange wachtlijsten.

CAW Antwerpen bevestigt die plannen, al "zijn ze nog niet in beton gebeiteld", zegt Wilbert van Cromvoirt van de communicatiedienst. "De cijfers die nu voorliggen, moeten nog verder onderzocht worden. Maar het gaat wel die richting uit." Ook de CAW Groep bevestigt dat de plannen op tafel liggen, al benadrukt directeur Anita Cautaers dat het niet de bedoeling is om de twee diensten helemaal te schrappen.

Beleidsplannen

Volgens het kabinet van minister Beke is er nog niet beslist hoe de besparingen doorgevoerd zullen worden. "Dit is allemaal heel erg voorbarig. De CAW's moeten tegen april hun beleidsplannen klaar hebben, dan is het aan de overheid om die goed te keuren. Wat ons betreft is het zeker niet de bedoeling om in het hulpaanbod te schrappen.”