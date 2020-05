Welzijnexperte Inge Vervotte : “Zoveel regels dat mensen soms bang zijn iets fout te doen”

Wat er het dringendst aangepakt moet worden op vlak van Welzijn? Oud-CD&V-minister Inge Vervotte, nu voorzitter van zorgnetwerk Emmaüs, kan en wil in het kader van #operatie toekomst niet kiezen want er is véél werk. Maar waar de overheid alvast géén tijd en energie meer in moet steken is in gedetailleerde reglementen schrijven. “Ik denk dat de zorgsector de afgelopen weken heeft getoond dat ze dat vertrouwen waard is.”