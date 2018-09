Wellicht krijgt Genk eerste islamitische school van Vlaanderen in voormalig Syntra-gebouw Redactie

16 september 2018

17u21

Bron: Belga 0 De Communauté Musulmane de Belgique is de nieuwe eigenaar van het voormalige schoolgebouw in Winterslag (Genk) dat te koop was gesteld. Vroeger waren daar de opleidingsgebouwen van Syntra gevestigd. Het ziet er naar uit dat in Genk de eerste islamitische school van Vlaanderen komt.

Volgens 'Het Belang Van Limburg' zijn de initiatiefnemers dezelfde als die van de islamitische school La Vertu in Schaarbeek en een andere in Charlerloi: mensen van de Milli Görüs-beweging.

De voormalige vestiging van Syntra Limburg in de regio was openbaar te koop gesteld. Gedurende een periode van drie maanden vroegen 34 vastgoedmakelaars of ontwikkelaars het dossier op. Er vond een tiental bezichtigingen plaats. Uiteindelijk bracht Immo Lantmeeters slechts één, maar zeer redelijk bod uit. Bij de ondertekening van het verkoopcompromis werd de identiteit van de koper bekend gemaakt en dat is de Communauté Musulmane de Belgique.

"Binnen de raad van bestuur van Syntra Limburg werd het bod besproken. Bij gebrek aan een hoger of enig ander bod door andere partijen was er geen alternatief", zegt directeur-afgevaardigd bestuurder Dirk Vanstipelen van Syntra Limburg vandaag.

"Leegstand van een waardevol schoolgebouw ten bedrage van enkele miljoenen zou haaks staan op de maatschappelijke opdracht. De raad van bestuur van Syntra wil een gezond beleid voeren en dat is het professioneel versterken van ondernemers en hun medewerkers. Als er wettelijk bezwaren zouden geweest om deze verkoop niet te laten doorgaan, dan zou SyntraLimburg zich daar uiteraard naar hebben geschikt."