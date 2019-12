Welkom Wolf wil dat minister echt werk maakt van bescherming wolven: “In de praktijk is er helemaal niets veranderd” PVZ

31 december 2019

15u11

Bron: Belga 0 Welkom Wolf, een campagne van Landschap vzw, roept Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap Natuur en Bos op om eindelijk werk te maken van de bescherming van wolven. "Nog steeds wordt er in het leefgebied van de wolven gejaagd alsof er nooit wat gebeurd is", zegt afgevaardigd bestuurder Jan Loos vandaag in een persbericht.

Dinsdag maakte minister Demir via Facebook bekend dat er een nieuwe wolvin, Noëlla, waargenomen is in Limburg. Noëlla houdt zich op in de buurt van het leefgebied van een andere wolf, August, en het is daarom de verwachting dat ze samen een roedel zullen stichten. Dat was ook de verwachting toen August in ons land was gearriveerd, een half jaar na wolvin Naya in 2018. Maar Naya verdween, vermoedelijk door toedoen van jagers.

"Zonder bijsturing van het beleid van de minister en haar Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is echter ook Noëlla ten dode opgeschreven", schrijft Loos in een persbericht. "Nog steeds wordt er in het leefgebied van de wolven gejaagd alsof er nooit wat gebeurd is. De voormalige nestsite van Naya wordt nog steeds intensief bejaagd, ook al zou de militaire overheid de jachtconcessie daar inmiddels hebben ingetrokken. Buurtbewoners melden ons dat ze nog maar gisteren vier jagers de verboden zone hebben zien binnenrijden. Een andere, zeer betrouwbare waarnemer was eerder deze week getuige van intensieve nachtelijke jachtactiviteit in diezelfde zone."

"Het ANB én de militaire overheid slagen er maar niet in om enige handhaving op het terrein waar te maken. In de praktijk is er helemaal niets veranderd en heeft het ANB niet geleerd uit de zware fouten die gemaakt zijn. Sorry, minister en ANB, maar wolven beschermen is zoveel méér dan er leuke foto's over posten. We delen jullie vreugde, maar vragen met aandrang om nu eindelijk eens werk te maken van de bescherming van de eerste Vlaamse wolven op het terrein", aldus Loos.