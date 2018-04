Welke vraag moeten we stellen aan alle lijsttrekkers in jouw stad of gemeente? Redactie

14 april 2018

06u00 1 Nog exact een half jaar en dan bepaal jij op 14 oktober wie de komende zes jaar jouw gemeente of stad bestuurt. Maar waar staan de lijsttrekkers van al die partijen voor? En voelen ze ook aan waar jij wakker van ligt? Daar wil 'De Stem Van Vlaanderen' opnieuw bij helpen.

HLN/Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws leggen aan alle lijsttrekkers in Vlaanderen dezelfde stellingen voor. Door ook zelf die vragen te beantwoorden, zie je meteen welke politici het meest overeenkomen met jouw visie. Je zal de test vanaf september kunnen doen, maar we hebben nu al jouw hulp nodig.

Want welke vragen moeten we aan de lijsttrekkers in jouw gemeente voorleggen? Welk onderwerp zal jouw stem bepalen en moeten we dus zeker aan alle politici voorleggen? Dat bepaal jezelf. Via de link hieronder kan je een vraag indienen voor De Stem Van Vlaanderen. Of stemmen op vragen die andere lezers al hebben ingestuurd. De vragen met de hoogste score maken grote kans om opgenomen te worden in de Stem van Vlaanderen.