Welke procedure volgt overheid om nieuwe miskoop van mondmaskers te voorkomen? Bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld): “Maatregelen genomen” HAA

10 april 2020

11u39

Bron: Belga 2 Er zal altijd een kans bestaan dat leveringen van mondmaskers niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Maar er zijn intussen wel verschillende maatregelen genomen die dat in de toekomst zoveel mogelijk moeten uitsluiten. Dat is te horen bij het kabinet van minister Philippe De Backer (Open Vld), hoofd van de taskforce die onder meer mondmaskers naar België moet halen.

Onze krant publiceerde vandaag een reconstructie van de aankoop door ons land van drie miljoen waardeloze mondmaskers. Uit het artikel blijkt dat een aanbesteding werd geplaatst bij een ondernemer uit Zulte, die op zijn beurt werkte met een Chinese contactpersoon die via sociale media op zoek moest naar maskers.

Het kabinet-De Backer kan weinig kwijt over hoe de aankoop van het bewuste lot tot stand kwam. Het gaat om een bestelling die geplaatst werd vóór De Backer verantwoordelijk werd voor de aankoop van beschermend materiaal. Intussen bestaat er een grondige procedure die zoveel mogelijk moeten vermijden dat zo’n miskoop zich zou herhalen.

Hoe verloopt de procedure?

Zo zoekt op dit moment een team professionele aankopers de markt af naar beschermend materiaal, een team dat niets anders doet dan dat. "Bij een aanbod komt er een boekenonderzoek van de leverancier, worden certificaten opgevraagd, enzovoort. Dat is nodig, want er zijn valse certificaten in omloop", zegt Caroline Leys, woordvoerster van De Backer.

"Een dienst gaat nu ook ter plaatse om de bestelling, de loten en de fabrieken te controleren. Van zodra de mondmaskers in België aankomen, is er nog een controle van de Economische Inspectie en van het federaal geneesmiddelenagentschap. Bij twijfel is er nog een controle in een Belgisch lab. Het is pas als er zekerheid is over de goede kwaliteit dat geleverd wordt aan ziekenhuizen en zorginstellingen", zegt de woordvoerster.

Voor de drie miljoen mondmaskers die niet voldeden, is een voorschot betaald. Minister De Backer liet een proces-verbaal opstellen om dat bedrag te recupereren. Het is niet bekend om hoeveel het gaat.

