Welke partij mag als eerste een ministerportefeuille kiezen? En hoe werkt het systeem D’Hondt? ARA

27 september 2019

13u15 0 Net als de zetels in het parlement, worden ook de ministerposten in principe verdeeld volgens het systeem D’Hondt. N-VA mag als grootste partij eerst kiezen, maar wat met de rest?

In principe bestaat de Vlaamse regering uit 9 ministerposten, al wordt ook de parlementsvoorzitter meegenomen in de verdeling. Volgens het systeem D’Hondt heeft N-VA recht op 5 ministerposten, CD&V op 2 én de parlementsvoorzitter en Open Vld ook op 2.

Hoe bereken je het aantal posten per partij? En wie eerst mag kiezen?

Het systeem D’Hondt deelt het aantal zetels dat elke partij haalde achtereenvolgens door 2, 3, 4, 5... Bijvoorbeeld: N-VA heeft 35 zetels, CD&V 19, Open Vld 16. N-VA krijgt dus de eerste ministerpost: de minister-president.

Om te kijken wie de tweede post krijgt, delen we het aantal zetels van N-VA door twee: 17,5. CD&V heeft met 19 meer zetels van de helft van N-VA en mag daarom als tweede een ministerpost kiezen: waarschijnlijk Welzijn.

Maar N-VA heeft zelfs als ze haar aantal zetels deelt door twee nog steeds meer dan de 16 van Open Vld. De derde ministerpost is dus ook voor N-VA.

Open Vld komt pas als vierde aan bod, want ze heeft wel meer zetels (16) dan een derde van die van N-VA (11,6).

Zo wordt er steeds gedeeld en gekeken of het gehalveerde aantal zetels van de ene groter is dan een derde van de andere. Concreet: N-VA krijgt de vijfde keuze. Daarna is aan CD&V en daarna opnieuw aan N-VA. Pas dan mogen de liberalen nog eens kiezen. Daarna is het opnieuw aan N-VA en CD&V.

Lees ook: Regering-Jambon I in laatste rechte lijn: wie wordt minister?