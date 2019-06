Welke ‘Mobiscore’ krijgt jouw huis of appartement? Deze site laat het je meteen zien TT

18 juni 2019

08u56

Bron: Eigen berichtgeving, De Standaard 0 De Vlaamse overheid lanceert vandaag een nieuwe tool om te berekenen hoe duurzaam jouw woning gelegen is: de Mobiscore . Iedereen met een adres in Vlaanderen kan er zijn huis of appartement opzoeken en krijgt een persoonlijke score op 10. Hoe hoger je score, hoe beter en hoe duurzamer je woning gelegen is.

De Mobiscore is een gloednieuw instrument dat aangeeft hoe goed belangrijke voorzieningen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te bereiken zijn vanaf een specifiek adres. Hoe ver moet je stappen tot de dichtstbijzijnde bus- of tramhalte? Is er een station in de (ruime) omgeving? Kan je met de fiets naar het postkantoor of de supermarkt? De antwoorden op al die vragen samen worden omgezet in een score op 10. De score houdt rekening met vijf categorieën: winkels en diensten zoals de post of een bank; ontspanning, sport en cultuur; onderwijs; gezondheid en zorg zoals dokters of ziekenhuizen, en openbaar vervoer.

De Mobiscore houdt enkel rekening met je locatie, en niet met de vraag of je bijvoorbeeld een energiezuinig passiefhuis hebt of niet. En ook al verplaats je je nu al altijd op een duurzame manier, je zal op een afgelegen locatie sowieso een slechte score te zien krijgen. Het gaat namelijk om de gemiddelde milieu-impact van verplaatsingen. Bedoeling is op die manier dat wie zijn woning wil verkopen of verhuren, of er net een wil kopen of huren, aan de hand van de Mobiscore snel kan bekijken hoe duurzaam de woning gelegen is.

De test: drie locaties in de Kerkstraat

Een willekeurige zoektocht in drie ‘Kerkstraten’ laat goed het verschil zien: de Kerkstraat in Antwerpen-Noord krijgt door zijn bijzonder centrale ligging een score van 9,9. Alles is er dichtbij en er is bijvoorbeeld een “uitstekend aanbod” aan openbaar vervoer. De Kerkstraat in centrumstad Turnhout krijgt een score van 7,2, met een nog altijd “goed aanbod” aan openbaar vervoer, maar slechts een matig bereikbaar aanbod aan ontspanning, sport en cultuur.

De Kerkstraat in het landelijke Langemark-Poelkapelle krijgt daarentegen maar een score van 4,5 op 10. Geen enkele parameter scoort hier goed. Het aanbod aan openbaar vervoer is beperkt, alle andere voorzieningen zijn maar ‘matig bereikbaar’.

“Minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder”

“Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt”, klinkt het bij de Vlaamse overheid. “Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.”

De nieuwe tool is voor alle duidelijkheid geen fiscaal instrument en is er louter ter informatie voor de Vlaming. Er is geen enkel financieel gevolg aan gekoppeld en niemand is verplicht ze te gebruiken. Maar mogelijk zal ze in de praktijk en op termijn wel gevolgen hebben voor wie bijvoorbeeld zijn woning wil verkopen. Ook het energieprestatiecertificaat EPC, dat in een oogopslag laat zien hoe energiezuinig een woning is, was bij de invoering weinig bekend, maar heeft volgens makelaars ondertussen toch een behoorlijke impact op het koopgedrag van de Vlaming. Mogelijk zal de Mobiscore dezelfde weg opgaan.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is in elk geval blij met de Mobiscore, zegt hij aan De Standaard. “Onze verplaatsingen vertegenwoordigen 40 procent van alle CO2-uitstoot door individuen. De impact van slecht gelegen woningen op onze voetafdruk is enorm. De uitstoot van een gezin dat in een ecologische ­passiefwoning op de buiten woont, is groter dan die van een gezin in een 19de-eeuwse, slecht geïsoleerde rijwoning in de stad, enkel en alleen door de vele verplaatsingen die zij met de auto afleggen.”