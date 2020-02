Welke coalities zijn nu nog mogelijk? (En bouw zelf je coalitie) ADN TT

15 februari 2020

09u00

Bron: Belga 34 aars-geel lijkt nu echt volledig begraven. Welke coalities zijn mogelijk in dit politieke kluwen? Minister Koen Geens (CD&V) is niet langer koninklijk opdrachthouder. Wat de volgende stap wordt in de zoektocht naar een federale regering is nog onduidelijk. P

Eerder werden in grote lijnen twee mogelijke formules voor de federale regeringsvorming naar voor geschoven: een paars-gele regering met socialisten, liberalen en N-VA of een paars-groene regering (socialisten, liberalen en groenen) eventueel aangevuld met CD&V. Beide mogelijkheden lijken nu helemaal dood en begraven.

Paars-geel, dat ziet er zo uit:

Paars-groen, dan krijgen we dit:

Vivaldi-coalitie

Dan hadden we ook nog de Vivaldi-coalitie, zijnde paars-groen met CD&V erbij. Omdat paars-groen immers maar een heel nipte meerderheid heeft van 76 zetels, werd er naar CD&V gekeken om de coalitie aan te vullen. Dat geeft dan een coalitie met een iets grotere meerderheid. Maar ook die optie werd al verschillende keren getorpedeerd, onder anderen door Pieter De Crem (CD&V).

Andere mogelijke coalities

Optie: Paars-geel maar Open Vld verwisseld voor CD&V

Optie: sp.a weg en Open Vld erbij

Deze optie is in theorie mogelijk, maar weinig realistisch in praktijk. De PS heeft altijd gezegd dat ze de Zweedse coalitie niet wil depanneren. PS zou dan de enige linkse partij zijn en dat willen ze niet.

Optie: Ecolo en N-VA

Deze optie, met Ecolo en N-VA samen, is puur theoretisch ook mogelijk. Het lijkt evenwel vooral een formatie voor één of andere politieke sciencefiction-film. Deze optie is weinig waarschijnlijk.

Bouw hieronder je eigen coalitie: