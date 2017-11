Welk geheim is nog geheim? "Alles naar buiten brengen wordt belangrijker, dan het bestaan van een vrije zone" Erwin Verhoeven

Biechtgeheim of beroepsgeheim? Binnenkort zal een rechtbank in Brugge bepalen of het absolute geheim van de biecht wel zo absoluut is als iedereen altijd dacht. "Een zorgwekkende evolutie. Ook het beroepsgeheim van andere beroepsgroepen komt onder de druk", vindt kerkjurist Rik Torfs. "Alles 'naar buiten brengen' wordt belangrijker, dan het bestaan van een 'vrije zone' waar nog plaats is voor strikt vertrouwelijk overleg met persoonlijke raadgevers als artsen, advocaten, priesters."

Eerst dit. Het biechtgeheim bestaat niet. Toch niet in het Belgisch recht. Wél in het kerkelijk recht. En dat laatste is vrij duidelijk: “Het biechtgeheim is onschendbaar”, zegt canon 983 paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici, het Wetboek van Canoniek Recht. Een priester die de geheimhouding schendt, wordt van rechtswege uit de kerk gezet.

“België kent, net als andere landen, absolute bescherming van dat biechtgeheim”, zegt Rik Torfs. Iets te kort door de bocht. Van “absolute bescherming” van het biechtgeheim is geen sprake. Wel heeft rechtspraak van het Hof van Cassatie ervoor gezorgd dat “bedienaars van erediensten” onder de wetgeving op het “beroepsgeheim” vallen. Dat wordt geregeld door artikel 458 van het strafwetboek. Het verbiedt de beoefenaars van bepaalde beroepen de geheimen bekend te maken die zij vernomen hebben in het kader van hun job. Wie dat toch doet, riskeert een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete.

Een heleboel beroepen vallen onder dat “beroepsgeheim”.