Wel preses, maar niet eens student



JONGEMAN (22) DOET 5 JAAR ALSOF HIJ AAN UGENT STUDEERT

Yannick De Spiegeleir en Sam Ooghe

12 november 2018

Doen alsof je in de master Chemie zit om zo verkozen te worden tot voorzitter van de studentenkring. Dat is wat de 22-jarige Frederick V. de afgelopen vijf jaar klaarspeelde. Zijn bedrog kwam pas aan het licht, toen een professor hem probeerde te mailen op een e-mailadres van de UGent, dat hij dus niet had.