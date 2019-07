Wel degelijk factor 50+: uit de rekken gehaalde zonnespray mag weer verkocht worden Test Aankoop: “ISO-norm moet dringend herzien worden” ADN

Bron: Belga 0 De zonnecrème van het merk ISDIN die eind vorige maand in ons land uit de rekken werd gehaald, mag opnieuw verkocht worden. De FOD Volksgezondheid haalde de spray uit de handel, omdat uit onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop bleek dat die maar beschermt met factor 15 in plaats van de vermelde factor 50+. Nieuw Spaans onderzoek spreekt dat echter tegen. “D e ISO-norm voor zonnecrèmes is achterhaald en moet dringend herzien worden, klinkt het vandaag bij Test Aankoop in een reactie.

Eind vorige maand besliste de federale overheidsdienst Volksgezondheid om de zonnespray "ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+" uit de handel te halen, nadat onderzoek van Test Aankoop had aangetoond dat het product slechts een beschermingsfactor van 15+ en niet van 50+ bood.

Veilig

Omdat de producent van de spray in Spanje gevestigd is, voerden de Spaanse autoriteiten daarop een onderzoek. Volgens de FOD Volksgezondheid bleek daaruit dat het product wel degelijk een bescherming met factor 50+ biedt. Het is dus veilig om te gebruiken. Afgelopen vrijdag werd aan de producent en de distributeurs meegedeeld dat het product opnieuw mag verkocht worden in België.



"Het onderzoek toonde aan dat de testmethode bij bepaalde nieuwe producten zoals sprays uiteenlopende resultaten kan geven, hoewel de test op een ISO-norm gebaseerd is en in heel Europa door fabrikanten, overheden en consumentenorganisaties gebruikt wordt", zo verklaart de FOD Volksgezondheid het verschil tussen de testresultaten van fabrikant ISDIN en Test Aankoop.

“Dringend herziening nodig”

Test Aankoop zelf benadrukt dat de FOD Volksgezondheid vandaag bij een informatie-uitwisseling over de nieuwe analyses onderstreepte dat hun test volgens de voorschriften van de geldende ISO-norm werd uitgevoerd. Dat er afhankelijk van de methodologie verschillende resultaten bekomen werden, toont volgens Test Aankoop dat een herziening van de norm dringend nodig is.

"De geldende ISO-norm dateert van 2010 en moest eigenlijk worden herzien in 2015 vermits de herzieningscommissie om de vijf jaar een evaluatie voorziet. Dit is echter nog niet gebeurd", klinkt het. De consumentenorganisatie voegt toe de nieuwe elementen in het dossier te zullen bespreken met het gecertificeerd laboratorium waarmee ze werkt.

De FOD Volksgezondheid zegt vandaag nog alle nuttige informatie over de verschillende testresultaten over te maken aan de Europese Commissie. "Deze informatie kan nuttig zijn bij de herziening van de ISO-norm die binnenkort gepland is", luidt het.