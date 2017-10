Wekelijks vindt terminale patiënt met wens om te sterven geen euthanasiearts ib

Bron: Belga 0 thinkstock Euthanasie mag in ons land dan wel legaal zijn, een arts vinden die de levensbeëindiging wil uitvoeren, is nog een andere zaak. Gemiddeld één keer per week belt een terminale patiënt met een stervenswens naar de LEIF-artsen - een netwerk van 500 dokters in Vlaanderen en Brussel die een opleiding gevolgd hebben over beslissingen bij het levenseinde - omdat haar behandelende arts of specialist weigert te helpen. Dat schrijft deze krant vandaag.

Zonde

Wim Distelmans, gespecialiseerd in de materie, vindt dat zonde. "De wet voorziet dat de behandelende arts het spuitje geeft. Er moet immers een arts-patiëntrelatie zijn", zegt hij in de krant. LEIF-artsen hebben die vertrouwensband niet en treden normaal gezien alleen op als tweede deskundige.





Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.