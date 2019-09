Weinig twijfel dat Tom Van Grieken zichzelf opvolgt als Vlaams Belangvoorzitter HR

03 september 2019

14u50

Bron: Belga 0 Binnenland Terwijl de geruchtenmolens driftig draaien over de voorzitterswissels bij de andere partijen, nadert ook het einde van het mandaat van Tom Van Grieken als voorzitter van het Vlaams Belang. Maar gezien de opmerkelijke wederopstanding van de partij sinds hij de fakkel overnam van Gerolf Annemans in de herfst van 2014, en de grote verkiezingingsoverwinning in mei, lijdt het weinig twijfel dat Van Grieken zichzelf zal opvolgen.

Van Grieken voelt zich naar eigen zeggen gesterkt door het verkiezingsresultaat. “Ik heb er zin in om nog eens vijf jaar de partij te leiden, mochten de partijraad en de leden dat willen”, zegt hij in een korte reactie aan Belga. Tom Van Grieken werd in 2014 eigenlijk voor een periode van vier jaar verkozen, maar de partijraad voegde daar nog een jaartje aan toe om de verkiezingen van 26 mei te overbruggen.

Op 16 november staat een nationaal voorzitterscongres gepland, maar die datum kan nog licht verschuiven als geen gepaste zaal gevonden wordt. Dat congres moet de keuze bevestigen die de partijraad heeft gemaakt bij geheime stemming. Een timing is statutair niet vastgelegd.

Vijf jaar geleden droeg de partijraad op 20 september Van Grieken met 86 procent van de stemmen voor als kandidaat-partijvoorzitter. Zijn enige tegenkandidaat, Freddy Van Gaever, trok zich voor de stemming terug. Elk lid van de partijraad had toen tot twee dagen voor de de vergadering tijd om zich kandidaat te stellen. Een voorzitterscongres bekrachtigde op 19 oktober de keuze van de partijraad.

Indien de timing van 2014 gerespecteerd wordt, zou de geheime stemming binnen de partijraad in de maand oktober of begin november plaatsvinden. De bekrachtiging gebeurt dan op het congres van 16 november. De verkiezing van de nationale voorzitter zet meteen ook de vernieuwing van de overige nationale en lokale partijorganen in gang.