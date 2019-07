Weinig te merken van stiptheidsacties bij Swissport, directie ontkent personeelstekort LH HAA

02 juli 2019

09u10

Bron: Belga 274 De vakbonden van bagageafhandelaar Swissport houden deze ochtend stiptheidsacties op de luchthaven van Zaventem. Daardoor zijn er vertragingen mogelijk, al zijn die voorlopig zeer beperkt. De bonden klagen onder meer het gebrek aan personeel aan, maar volgens de directie is er geen tekort.

Gisteren zaten de vakbonden van Swissport aan tafel met de directie om de onderbezetting te bespreken. De bediendenvakbonden ACV Puls, ACLVB en BBTK melden ‘s avonds in een gezamenlijke mededeling dat de onderhandelingen om 20 uur afgesprongen waren.

Om de passagiers zo min mogelijk te treffen, vinden er vanaf vandaag stiptheidsacties plaats. Die kunnen volgens de bonden leiden tot vertragingen. De stiptheidsacties startten om 8 uur en duren nog tot 10 uur. “Twee uur lang zullen de afhandelaars doen wat ze moeten doen, maar niets meer. Omdat er niet genoeg volk is, geeft dat vertragingen”, liet Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB vanochtend optekenen.

Maar die vertragingen lijken dus mee te vallen. Omstreeks 9 uur was slechts een aantal vluchten vertraagd. Dat komt omdat voornamelijk de bedienden de staking opvolgen.

Voor alle duidelijkheid: wij willen geen extra personeel, maar willen enkel dat wie ontbreekt, vervangen wordt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB

De vakbonden klagen over een tekort aan personeel bij Swissport. Op de luchthaven werken volgens Bougrine zowat 1.500 mensen voor de bagageafhandelaar. Een exact aantal kan de vakbondsman er niet op plakken, maar hij heeft het over “tientallen mensen” die tekort zijn op verschillende diensten.

Het zijn de 400-tal bedienden die deze ochtend actievoeren. De arbeiders doen niet mee aan de stiptheidsacties. “Ik hoop dat de gemoederen niet oververhit raken, en de arbeiders niet mee op de kar springen. Voor alle duidelijkheid: wij willen geen extra personeel, maar willen enkel dat wie ontbreekt, vervangen wordt.”

Nog volgens Bougrine wordt de vakbondsafgevaardigden op dit moment de toegang tot het APOC, het zenuwcentrum van de luchthaven geweigerd. “Dat zorgt ervoor dat wij ons werk als afgevaardigde niet kunnen doen. Dit is niet constructief en zorgt niet voor sociale rust.”

De directie ontkent het door de vakbonden aangeklaagde personeelsgebrek echter. “De planning houdt rekening met de volumes en op dit ogenblik stelt er zich geen probleem”, aldus een woordvoerder van Swissport. De zegsman bevestigt dat momenteel enkel de bedienden in het dispatchcentrum actievoeren. Het gaat om mensen die de planning doen en de teams van afhandelaars op het terrein aansturen.

Er is geen CEO meer en geen financieel directeur. We stellen ons daar vragen bij Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB

Bemiddelaar

Er heerst bij de vakbonden van de bagageafhandelaar ook onvrede over de onzekerheid. “Er gaan stemmen op dat de groep de laatste centen uit Swissport België aan het halen is. Er is ook geen CEO meer en geen financieel directeur. We stellen ons daar vragen bij”, zegt Bougrine.

De vakbonden beslisten gisterenavond om een beroep te doen op een bemiddelaar van het ministerie en hopen dat die vandaag al aan de slag kan gaan. Bougrine vreest dat werknemers misschien ook na de actie het “zottenwerk” niet meer zullen pikken. Nieuwe onderhandelingen tussen bonden en directie staan voorlopig niet gepland. “De bal ligt in het kamp van de directie. Er zijn nog geen afspraken gemaakt”, besluit de vakbondsman.