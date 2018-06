Weinig hinder bij start werkzaamheden op E40 in Groot-Bijgaarden TT

04 juni 2018

08u54

Bron: Belga 0 Op de E40 in Groot-Bijgaarden start vandaag de heraanleg van de pechstrook en de rechterrijstrook in de rijrichting van Gent/Oostende. De werken veroorzaakten voorlopig zo goed als geen hinder, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

De werfzone begint net voorbij het servicestation van Groot-Bijgaarden en eindigt aan de afrit Ternat van de E40. Er zijn drie rijstroken per rijrichting beschikbaar en Wegen en Verkeer voorspelde hinder voor de weggebruikers in de ochtendspits (rijrichting Brussel) en in de avondspits (richting Gent/Oostende).

Maar dat viel vanochtend heel goed mee. "Bij de opstart van de spits tot 7.15 uur was het er een half uur aanschuiven, maar daarna reed je er vlot voorbij", zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat weet een en ander aan het feit dat de werken werden aangekondigd en de bestuurders rekening hebben gehouden met die informatie. Er werd door de file even aangeraden om van Gent naar Hasselt via Antwerpen te rijden, maar dat advies werd al snel geannuleerd.

#E40 Werken Affligem → Brussel: de verliestijd neemt af terwijl de file op de omleidingsroute aangroeit. Het routeadvies wordt geannuleerd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link