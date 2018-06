Weinig controle op kmo-portefeuille: je krijgt ook subsidies voor opleiding tot hypnotiseur of dierentolk TK

Bron: Het Nieuwsblad 12 Via de kmo-portefeuille biedt de Vlaamse overheid subsidies aan volwassenen die een opleiding willen volgen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor bedrijven die hun personeel willen bijscholen, maar in de praktijk is er weinig controle op de erkende opleidingen. Zo kan je ook geld ontvangen voor opleidingen tot dierentolk of hypnotherapeut.

"Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden", klinkt het op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). "De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen."

Met andere woorden: de subsidies zijn bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen die hun personeel willen bijscholen. Op die manier kan tot 40 procent van de kostprijs van de opleiding terugbetaald worden. De voorwaarde is wel dat de bijscholing of de cursus gegeven moet worden door een erkende dienstverlener, maar in de praktijk zijn er enkele bedenkelijke opties. Zo kan je geld terugkrijgen voor een opleiding tot dierenfluisteraar of Ayurveda-specialist. Bij die laatste hoort ook een studiereis van 40 dagen naar India.

Controles

“In totaal zijn 1.900 bedrijven erkend die opleidingen mogen aanbieden die Vlaamse subsidies krijgen”, vertelt parlementslid Peter Van Rompuy, die de lijst kon inkijken, in het Nieuwsblad. “Er staan enkele dienstverleners op die lijst waarbij vraag­tekens geplaatst kunnen worden.” De Vlaamse overheid wil het proces zo toegankelijk mogelijk maken, waardoor er weinig papierwerk bij komt kijken. "Dat daardoor steeds meer ondernemingen subsidies aanvragen, is goed nieuws”, aldus Van Rompuy. “De Vlaamse overheid investeerde deze legislatuur al 179 miljoen euro. Maar ik roep bevoegd minister Muyters op om het aantal controles gevoelig te verhogen, om misbruik tegen te gaan.”

Muyters zelf is niet van plan om het systeem aan te passen zodat het moeilijker wordt om een erkende dienstverlener te worden. “Het moet laagdrempelig blijven. Maar ik heb het Agentschap de opdracht gekregen om het aantal controles achteraf gevoelig op te drijven.”