Weinig animo voor vervroegde verkiezingen: “Drie verkiezingen op acht maanden is van het goede te veel” KVE

19 december 2018

08u38

Bron: Belga 0 Terwijl koning Filip vandaag zijn politieke consultaties start, zijn de meeste partijvoorzitters geen voorstander van vervroegde verkiezingen. Die zouden niets oplossen, omdat er sowieso eind mei opnieuw een stembusslag geprogrammeerd staat.

Nadat premier Charles Michel gisteren zijn ontslag aanbood, start koning Filip vandaag gesprekken met de verschillende partijvoorzitters. Tegen morgen, wanneer de plenaire Kamer bijeenkomt, zou het staatshoofd de politieke situatie willen uitgeklaard zien. De hamvraag is of we naar vervroegde verkiezingen gaan, of dat de federale verkiezingen gewoon eind mei geprogrammeerd blijven en er intussen een regering in lopende zaken blijft zitten.

Voor vervroegde verkiezingen bestaat voorlopig weinig animo bij de voorzitters van CD&V, Open Vld, sp.a en Groen, zo bleek gisteravond en ook vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. De redenering is dat er eind mei sowieso ook Vlaamse en Europese verkiezingen op de agenda staan, die niet kunnen worden vervroegd, en dat niemand gelooft dat er tussen vervroegde verkiezingen en eind mei een nieuwe federale ploeg in het zadel kan zitten.

Chaos

Verkiezingen moeten iets oplossen en hier gaan ze gewoon meer chaos veroorzaken, gelooft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. John Crombez (sp.a) gelooft dat het parlement met de regering in lopende zaken aan de slag kan gaan, terwijl ook Meyrem Almaci (Groen) gelooft dat in lopende zaken dingen mogelijk zijn. "Wij hebben geen schrik van verkiezingen, maar drie verkiezingen op acht maanden is van het goede te veel”, vindt Almaci.

Ook Wouter Beke (CD&V) verkiest een regering in lopende zaken, die kan samenwerken met het parlement. "Er zijn partijen als N-VA die de mensen twee keer naar de stembus willen laten trekken. De vraag is: kan er tussen nu en mei nog iets gebeuren? Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid op te nemen."

Rutten weerlegt het beeld dat is ontstaan dat door haar tweet de laatste overlevingskans voor de ploeg-Michel de grond werd ingeboord, zoals ter linkerzijde wordt aangehaald. "Het is nooit de bedoeling geweest, en ik ben daar formeel in, dat er een regering op links tot stand zou komen", zegt Rutten. Volgens haar waren de linkse partijen nooit van plan om samen te werken. "PS en sp.a waren al van gisterenmorgen duidelijk dat ze een motie van wantrouwen zouden indienen."