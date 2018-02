Wegverzakking in Antwerpen: belangrijke verkeersas onderbroken

01 februari 2018

In Antwerpen is de het verkeer richting de Noorderlaan deze namiddag afgesloten door een wegverzakking in de Van de Wervestraat. Dat meldt de lokale politie van Antwerpen. Ook het verkeer richting het Sint-Jansplein moet over een versmalde rijstrook.