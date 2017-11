Wegpolitie krijgt 121 nieuwe voertuigen IVI

Bron: Belga 0 belga De nationale wegpolitie krijgt 121 nieuwe motoren en auto's, een investering van ongeveer 6 miljoen euro. "Het gaat om een megabestelling zoals er al lang geen meer geweest is", klinkt het bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zo staat in Gazet van Antwerpen.

"96 voertuigen zijn al besteld, de overige 25 volgen binnen de twee weken", zegt Olivier Van ­Raemdonck, de woordvoerder van Jambon. Behalve motoren gaat het om 37 Volvo's en 27 Audi's.

De investeringen zijn hoognodig. "Er zijn voertuigen die meer dan 300.000 kilometer op de teller hebben. Dat kan echt niet meer. De wegpolitie is ook wat achtergebleven door de zware investeringen in de terreurbestrijding. Daarom gaan we nu voor een inhaalbeweging, in materieel en in manschappen", aldus de woordvoerder.

De wegpolitie telt momenteel 900 manschappen, terwijl het er 1.200 zouden moeten zijn. De agenten van de wegpolitie zijn de bekende "zwaantjes", die op snelle motoren of in al dan niet anonieme wagens over de snelwegen en ringwegen cruisen. Ze zetten te snelle chauffeurs of verdachte voertuigen naar de kant, houden alcoholcontroles en doen de vaststellingen na ongevallen.