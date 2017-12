Wegpolitie koopt 121 voertuigen: zo ziet nieuwe politiewagen eruit ADN

14u00

Bron: Belga 230 Vtm Nieuws De eerste nieuwe wagen van de wegpolitie werd vandaag voorgesteld in Aalter. De federale wegpolitie neemt in 2018 in totaal 121 nieuwe voertuigen in gebruik. Een investering van in totaal 5,8 miljoen euro. De eerste wagen werd vandaag voorgesteld in Aalter.

De federale wegpolitie kon in 2017 nieuwe voertuigen bestellen. In totaal werden 96 voertuigen besteld voor een budget van 4,2 miljoen. Nadien komen er nog eens 25 voertuigen bij. Hiermee maakt de wegpolitie een flinke inhaalbeweging.

De eerste van in totaal 39 Volvo V 90's werd vandaag voorgesteld op de verkeerspost in Aalter. Het voertuig werd speciaal op maat gebouwd voor de Belgische Wegpolitie. "We konden het voertuig zeer grondig testen bij de Zweedse politie", zegt commissaris Seys. Het voertuig zal voornamelijk worden ingezet bij interventie en signalisatie. "Het heeft een benzinemotor om snel te kunnen accelereren. Maar ook de nieuwste generatie LED-verlichting met automatische nachtfunctie om andere weggebruikers niet te verblinden."

De kostprijs van de wagen, inclusief politie-uitrusting: 76.000euro. "Zo'n wagen doet ongeveer 75.000 km per jaar, dus normaal moeten we die om de drie à vier jaar vervangen", zegt hoofdcommissaris Ricour.

Naast de Volvo V 90 worden ook nog 54 moto's aangekocht en 28 andere wagens. "Die worden vanaf februari verdeeld onder de 26 verkeersposten in gans België." Eind juni zouden alle voertuigen moeten geleverd en verdeeld zijn.

De nieuwe voertuigen van de wegenpolitie zijn onderweg! pic.twitter.com/gzdrFmSkgy Federale Politie(@ federalepolitie) link

Wannes Nimmegeers

