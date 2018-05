Wegpiraat veroordeeld voor dollemansrit waarbij achtervolgende politie botste en ploeg met Luk Alloo aan boord dader uiteindelijk klemreed Patrick Lefelon

11 mei 2018

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 61 De strafrechter heeft vanmorgen Kristof V. veroordeeld tot 12 maanden cel voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man had in november 2017 een dollemansrit gemaakt tussen de Nederlandse grens en het Schipperskwartier in Antwerpen. Eén fietser en verschillende voetgangers moesten springen voor hun leven.

De toen 30-jarige chauffeur scheurde met een gestolen Jaguar door Sint-Job-in-'t Goor, zette via de E19 koers naar Antwerpen, reed naar het Schipperskwartier en vlamde aansluitend door de studentenwijk.

In een van de achtervolgende politieauto's zaten tv-maker Luk Alloo en zijn cameraploeg, in het kader van het programma 'Alloo bij de Wegpolitie'. Hun wagen kon uiteindelijk de wegpiraat klemrijden. Bij de achtervolging kwamen twee andere achtervolgende politiewagens met mekaar in botsing ter hoogte van het kruispunt Brouwersvliet/Falconplein.

Kristof V. liep al 39 verkeersovertredingen op en ook 9 correctionele veroordelingen, onder andere voor drugsfeiten. Hij stond in november vorig jaar geseind omdat hij zijn enkelband had doorgeknipt.