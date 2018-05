Wegpiraat die nog maar net opnieuw vrij was, veroorzaakt dodelijk ongeluk en werd eerder al 41 (!) keer veroordeeld Siebe De Voogt kg

23 mei 2018

11u46

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 284 De 44-jarige man uit Menen die maandagnacht in dronken toestand een vreselijk ongeval veroorzaakte in Torhout, blijkt niet aan z'n proefstuk toe te zijn. Wim B. liep in het verleden al 41 veroordelingen op voor de politierechtbank en heeft ook een waslijst aan correctionele veroordelingen op z'n strafblad staan. Bovendien was de man nog maar sinds kort opnieuw op vrije voeten.

Vanmorgen nog werd hij veroordeeld voor sociale fraude in een Bredense frituur en een Thaïs massagesalon in Roeselare, waar hij samen met een kompaan zaakvoerder van was. Althans in de praktijk, want op papier was Wim B. nergens aangegeven als zelfstandige. Op die manier had B. mandaten in zeventien firma's, waarvan de meeste failliet gingen en bleef hij zo vijf jaar zonder enig statuut onder de radar. Voor de sociale fraude kreeg de man zes maanden effectieve celstraf door de Brugse strafrechter.

Ook vorige week vrijdag moest de man nog verschijnen voor de rechtbank in Ieper wegens een waslijst aan feiten, waaronder ook drugs en sociale inbreuken. Hij liet zich daar echter niet zien. De dag voordien was hij nog maar vrijgekomen uit de gevangenis voor nog eens andere feiten. De man riskeert in Ieper drie jaar cel. Dat hij verstek liet gaan op zijn proces is geen wonder. Niet opdagen in de rechtbank is een van zijn gewoontes. Bij het merendeel van zijn processen daagde hij niet eens op.

41 veroordelingen

In totaal werd Wim B. al 41 keer veroordeeld door de politierechtbank. Zo liep hij ook al veroordelingen op voor onder andere diefstal, afzetterij, oplichting, failissementsmisdrijven, drugs en ongedekte cheques. Recent vorderde het OM in Ieper nog eens drie jaar effectieve celstraf voor grootschalig gesjoemel.

Ongeluk

Maandagnacht veroorzaakte de man bovendien een dodelijk ongeluk in Torhout. Wim B. reed met z'n bestelwagen door de middenberm langs de Oostendestraat. Hij botste frontaal op de wagen van Laurent Vermeersch (65) uit Staden. Voor de man kwam alle hulp te laat. Ook zijn echtgenote Ingrid Persyn (60) en een bevriend echtpaar zaten in de wagen. De twee vrouwen raakten zwaargewond. De groep was op weg naar de luchthaven, waar de vrouwen zouden vertrekken op een citytrip.

Wim B. zelf werd uit de bestelwagen geslingerd en liep zware verwondingen op. In het ziekenhuis bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Het is nog niet duidelijk of hij aangehouden zal worden. Op het moment van het ongeluk was de man amper enkele dagen op vrije voeten.