Wegpiraat die dronken crashte met kinderen op achterbank opnieuw veroordeeld... voor dronken rijden met kinderen op achterbank Koen Baten

01 juni 2018

18u48

Bron: eigen berichtgeving 0 Manolito H. heeft opnieuw een veroordeling beet voor dronken rijden terwijl zijn kinderen op de achterbank zaten. Dit keer pleegde hij de feiten op een snelwegparking in Wetteren. Daar had hij 1 promille in zijn bloed toen hij op weg was met zijn intussen ex-schoonmoeder en zijn kinderen. De 30-jarige man is zeker niet aan zijn proefstuk toe en kreeg in Veurne al een gevangenisstraf voor dronken rijden met zijn kinderen, nadat hij eerder foert zei tegen het gerecht.

Op het moment van de overtreding in Wetteren was hij vergezeld van zijn kinderen en zijn schoonmoeder, die beweerde dat hij niet dronk. Politierechter Peter D’hondt was streng voor de man. “Je ontsnapt er nipt aan, maar volgende keer ga je langs een andere deur naar buiten en zit je opnieuw in de gevangenis”, klonk het. Manolito gaf voor het eerst ook toe dat hij kampte met een alcoholprobleem en dat hij zich intussen laat behandelen om zijn leven op de rails te krijgen. Intussen heeft de man opnieuw twee jaar rijverbod te pakken en een geldboete van 4.000 euro. Hij zal ook alle proeven moeten afleggen om te bewijzen dat hij weer kan rijden.

Andere wapenfeiten

De feiten in Wetteren zijn zeker niet zijn eerste wapenfeit. Zijn eerste overtreding pleegde hij op 20 juni 2016. Toen reed hij met 1,63 promille alcohol in zijn bloed richting Veurne. Hij crashte met zijn vrouw, en zijn drie kinderen in de koffer en kwam met zijn auto in de gracht terecht. Het kindje van vijf jaar vloog hierbij door de ruit en verkeerde een tijdje in een kunstmatige coma. Het openbaar ministerie vorderde toen een strenge straf, maar de politierechter Geert Vandaele volgde dit niet en gaf de man een werkstraf. “De kinderen mogen de dupe niet zijn van uw stommiteiten”, sprak de rechter toen.

De werkstraf had echter weinig effect op Manolito. De man werd na de feiten opnieuw betrapt achter het stuur, deze keer met 2,81 promille alcohol in zijn bloed. De politierechter uit Veurne reageerde toen furieus en gaf de man een stevige lezing. “Jij doet gewoon fuck you naar het gerecht”, klinkt het. Toen kreeg Manolito prompt een gevangenisstraf van twee jaar, raakte hij zijn rijbewijs kwijt en kreeg hij een geldboete van 8.048 euro. Zijn relatie liep toen ook op de klippen want zijn vrouw was het drankverbruik beu.