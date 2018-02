Wegpiraat die 50 jaar rijverbod kreeg, geeft zich aan mvdb

13 februari 2018

12u48

Bron: VTM Nieuws 0 'Superrecidivist' Benjamin D. (41), de geseinde wegpiraat uit Sint-Niklaas die vijftig jaar rijverbod kreeg opgelegd, heeft zich gemeld bij de politie in Antwerpen. Dat meldt zijn advocaat Johan Platteau en het nieuws wordt bevestigd door het parket van Dendermonde. De man gaf zich vorige week aan en zit in de cel. Hij gaat in beroep tegen zijn veroordeling.

Politierechter Peter D'Hondt veroordeelde de garagehouder op 19 januari tot 7,5 jaar cel, 50 jaar rijverbod en 60.400 euro boete. Benjamin D. kwam niet naar zijn proces, uit schrik om in de cel te vliegen. Het was de zwaarste straf die politierechter D'hondt in zijn carrière uitsprak. Benjamin D. gaat tegen zijn veroordeling in beroep.

Op zijn proces bleken er vier nieuwe inbreuken aan zijn al ellenlange strafblad toegevoegd. In maart 2017 kreeg Benjamin D. een levenslang rijverbod na zijn 39ste veroordeling, maar hij leverde zijn rijbewijs niet in. Tussen 15 juni en 9 juli 2017 pleegde hij weer drie zware feiten. Eerst reed hij met 1,7 promille alcohol in zijn bloed en met de wagen van een klant tegen enkele auto's en een boom.

Met 2,2 promille achter het stuur, dochter zat op achterbank

Twee weken later vluchtte hij weg voor een controle, terwijl hij op pad was met een niet-gekeurde BMW met garageplaten. Tijdens die dolle rit, waarbij hij bijna elke verkeersregel overtrad, zat zijn minderjarige dochter op de achterbank en had hij 2,2 promille in zijn bloed. Anderhalve week later pleegde hij vluchtmisdrijf na een ongeval met blikschade, ook met 2 promille in zijn bloed.