Weggelopen Servisch gezin opnieuw naar gesloten centrum 127 bis ADVOCATEN HEKELEN "SCHANDALIGE KLOPJACHT" Redactie

14 september 2018

10u37

Bron: De Morgen, Belga 38 Het Servisch Romagezin dat was weggelopen uit een open terugkeerwoning, is teruggevonden. De moeder en haar vier kinderen moeten nu opnieuw naar de 'family units' in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Dat meldt De Morgen en wordt bevestigd door het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De advocaten van de familie hekelen intussen de "schandalige klopjacht" die heeft geleid tot de arrestatie van hun cliënten.

Het gezin, een vrouw en haar vier kinderen, was de eerste familie die werd opgesloten in de speciaal voorziene wooneenheden voor families met kinderen in Steenokkerzeel. Omdat hun repatriëring niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, kon het vijftal niet langer in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel verblijven. Daarom werden ze begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in Sint-Gillis-Waas. Bedoeling was dat de vrouw daar verder zou worden begeleid met het oog op een terugkeer, maar gisteren bleek dat de vrouw en haar kinderen de benen hadden genomen.

Er is niet actief naar hen gezocht, maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vroeg de lokale politie van Tielt wel om eens te gaan kijken op een aantal adressen waar het gezin vroeger al verbleef. Op een van die oude adressen is de familie dan opgepakt. "Het gezin is nu opnieuw onderweg naar het gesloten centrum 127 bis", zegt de woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken aan De Morgen. "Ze hebben zich immers onttrokken aan hun verwijderingsmaatregel."

Zware discriminatie

De advocaten van het gezin vragen dat de moeder en haar kinderen worden vrijgelaten om zo hun asielaanvraag in alle sereniteit te kunnen voortzetten. Ze hekelen de "schandalige klopjacht" die heeft geleid tot de nieuwe arrestatie en betreuren de "hardvochtige jacht" ten aanzien van het gezin.

De advocaten van Progress Lawyers Network stellen dat de familie legaal op het grondgebied verblijft en dat hun asielaanvraag gestoeld is op serieuze gronden, gezien de zware discriminatie van de Romabevolking in Servië. "De kinderen die geen enkele band hebben met Servië, zullen geen toegang hebben tot onderwijs, onderdak of medische zorgen. De rapporten zijn duidelijk: de kinderen zullen veroordeeld zijn tot bedelen of prostitutie."

Traumatische ervaring

Volgens de advocaten is de arrestatie van de kinderen volstrekt nutteloos, vermits ze niet kunnen worden uitgezet tijdens de asielprocedure. Ze vrezen dat de nieuwe aanhouding de situatie van de kinderen aanzienlijk zal verslechteren. "De kinderarts en kinderpsychiater, die hen bezochten in het detentiecentrum, beschrijven de traumatische ervaring van deze kinderen en vrezen voor gedragsstoornissen. Zij stellen met klem een noodopvolging voor".