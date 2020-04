Wegenwerken E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke vervroegd van start WDw

20 april 2020

10u45

Bron: Belga 6 Vandaag wordt gestart met de vernieuwing van het wegdek op de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke. Die werken stonden initieel gepland voor deze zomer, maar werden vervroegd omdat de aannemer wil gebruikmaken van het feit dat er door de coronacrisis minder verkeer op de weg is. Dezelfde aannemer zag zich eerder genoodzaakt om de Oosterweelwerven Linkeroever en Zwijndrecht tijdelijk stil te leggen.

Vanaf vandaag zal het wegdek van de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke vernieuwd worden op de noordelijke rijbanen. Daardoor moet het verkeer tijdelijk over twee keer twee versmalde rijstroken. “We kiezen er in deze uitzonderlijke omstandigheden voor om de noordelijke rijbanen volledig af te sluiten”, zegt Roland van Driel, projectdirecteur bij Lantis. “Zo kunnen we de werkzaamheden niet alleen vervroegd, maar ook versneld uitvoeren.” Dit zou normaal heel wat verkeershinder veroorzaken, maar door de verkeersluwe situatie zou de impact beperkt blijven.

Beschermingsmaatregelen

De werkzaamheden lopen tot vrijdag 29 mei. Omdat de noordelijke rijbanen buiten dienst zijn, is de oprit in Zwijndrecht voor verkeer richting Gent afgesloten. In Kruibeke is de afrit voor verkeer komende vanuit Antwerpen dicht. Plaatselijke omleidingen worden voorzien.



Er werd ook een memorandum opgesteld om ervoor te zorgen dat de beschermingsmaatregelen, zoals social distancing en hygiëne, strikt nageleefd worden op de werf.

