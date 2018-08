Wegen en Verkeer: "Vermijd tot 3 september E40 en E314 rond Leuven"

Birgit Herteleer

24 augustus 2018

20u10

Bron: VTM Nieuws

Vanavond starten op de E40 in Leuven werkzaamheden in de richting van Luik, om het wegdek te vernieuwen. Vanmorgen waren ook al werken gestart in de richting van Brussel. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer vragen ze iedereen om de buurt zo veel mogelijk te vermijden tot 3 september. Ze verwachten ernstige verkeershinder op de E40 zelf, maar ook op de E314 omdat er ook op die aansluiting gewerkt wordt.