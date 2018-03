Wegen blijven gevaarlijk glad, gestrande reizigers op Brussels Airport MVDB HA FT IVI LVA TK

02 maart 2018

23u39 11 Ook vanmorgen is het nog gevaarlijk glad op de weg, onder meer door een neerslagzone die afgelopen nacht over ons land trok met aanvriezende regen en sneeuw. Het KMI waarschuwt dat de code oranje op de weg tot vanmiddag van kracht blijft.

Ook vanochtend blijft het op vele plekken nog vriezen, en de temperatuur van het wegdek blijft zeker nog even onder nul. Daardoor blijft het opletten voor ijsplekken en lokaal aanvriezende mist. In de voormiddag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, en de temperaturen kruipen langzaam boven het vriespunt.

In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en die wordt langzaam gevolgd door lichte regen en in de Ardennen door smeltende sneeuw of sneeuw. Deze storing bereikt het centrum en het noorden pas vanavond. Het is duidelijk zachter met maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 6 of 7 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait eerst soms zwak en later matig uit zuidoost tot oost.

Vanavond en in het begin van volgende nacht krijgen we perioden met lichte regen. In Hoog-België valt er smeltende sneeuw en op de Ardense hoogten sneeuw. Later vannacht wordt het, afgezien van een paar lokale regenbuien of in de Ardennen winterse buien, overwegend droog vanaf het zuidwesten. Er is kans op (aanvriezende) mist in Hoog-België. De minima schommelen van 0 tot +3 graden. De zwakke tot meestal matige zuidoostenwind ruimt naar het zuiden.

Ook zondag krijgen we positieve maximumtemperaturen: tussen 4 en 7 graden op de Ardense hoogten en tussen 8 en 11 graden elders.

Vluchtverkeer hervatten

Nadat Brussels Airport gisteren aankondigde dat er 130 vluchten werden geschrapt met chaos en gestrande reizigers tot gevolg, liet de luchthaven weten dat ze vandaag het normale vluchtverkeer geleidelijk zullen hervatten.

Brussels Airport verwacht dat het vluchtverkeer vandaag zal normaliseren dankzij de positieve temperaturen die worden voorspeld. Wel moeten passagiers rekenen op vertragingen. Ze raden passagiers aan de vluchtinformatie online te raadplegen.

We expect positive temperatures tomorrow and a gradual return to normal operations, but delays are still possible. We recommend checking your flight status online and allowing extra time when travelling to the airport. Next update expected at 8:00am tomorrow. Brussels Airport(@ BrusselsAirport) link

Gisteren kondigde de luchthaven aan 130 vluchten te schrappen door het winterweer. Het personeel voorzag bedden, drank en voedsel voor mensen die vastzitten op de luchthaven.

At the moment, 130 flights are cancelled. Check your flight info online before coming to the airport. We’re installing beds and distributing food and water. Winter teams are working hard to clear second runway. Brussels Airport(@ BrusselsAirport) link

Gladde wegen

"Ondanks de vele inspanningen door de strooidiensten de afgelopen uren liggen de wegen in Vlaanderen er nog altijd niet volledig sneeuw- en ijsvrij bij", meldde Wegen & Verkeer gisteren. Het agentschap zal stand-by blijven om alle wegen vrij te maken.

"Deze nacht bestaat nog steeds de kans op winterse neerslag, volgens de weersvoorspeller van Meteo Wing. De wegdektemperaturen blijven ook onder het vriespunt. Die combinatie kan nog steeds voor gladde wegen zorgen", aldus het agentschap gisteren. Daarom werd gevraagd om, indien mogelijk, verplaatsingen nog even uit te stellen tot de wegen sneeuw- en ijsvrij zijn.

Wegen & Verkeer meldde ook nog dat sinds donderdagavond 2.000 ton aan smeltmiddelen zijn gebruikt voor de gladheidsbestrijding.

KMI: Code oranje tot zaterdagvoormiddag

Door het winterweer handhaaft het KMI code oranje voor gans het land tot zaterdagvoormiddag. Hier en daar viel er nog aanvriezende regen. In de loop van de nacht werd het overwegend droog, maar omdat de temperaturen negatief blijven is het tot in de loop van zaterdagvoormiddag opletten voor gladheid door ijsplekken en verharde sneeuw, aldus de melding.

Avondspits

De avondspits verliep gisteren heel moeizaam in Vlaanderen. Vooral ten oosten van de hoofdstad waren er veel problemen, zo meldde Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum rond 20.15 uur. In de buurt van Hoeilaart geraakten veel wagens de hellingen niet op.

Slippartijen en ongevallen

Er gebeurden al verschillende slippartijen, vooral in West-Vlaanderen. Gisteravond nog om 20.45 uur werd op de Kortrijkseheerweg in Nazareth een vrouw met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis na een aanrijding. De vrouw kwam ter plaatse om haar zoon bij te staan die op de spekgladde weg een aanrijding had gehad en werd dan zelf geraakt door een auto die in de bocht slipte.

#E313 Het is éxtreem glad tussen knooppunt Antwerpen-Oost en Wommelgem waardoor we de snelheid verlaagden tot 50 km/u. Hou sowieso afstand & matig je snelheid! Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link