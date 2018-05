Wegcode wordt aangepast: dit verandert allemaal Delphine Vandenabeele

16 mei 2018

12u49

Bron: VTM NIEUWS 138 De vorige wegcode is al veertig jaar oud, en daarom ligt een voorstel klaar voor een nieuwe. De update van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zou in een vroege fase gelekt zijn. De code omvat onder meer dat er in het verkeer extra aandacht komt voor fietsers, hoverboards en segways.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is tevreden met de aanpassingen. “We dringen daar al langer op aan. Het ziet ernaar uit dat tegemoetgekomen werd aan onze verschillende vragen, zoals extra voordelen voor fietsers.”

Meer aandacht voor fietsers

In de nieuwe code is vooral meer aandacht voor de fiets en voor andere moderne vervoersmiddelen zoals speedbikes en hoverboards. Zo zouden er kruispunten met verkeerslichten komen waarbij alle auto’s voor het rode licht staan als alle fietsers mogen doorrijden.

Er zouden daarnaast ook meer fietszones komen, waarin fietsers altijd voorrang hebben en waarin auto’s maximum 30 km per uur mogen rijden. Auto's mogen de fietsers er niet inhalen.

Kinderen tot tien jaar mogen dan weer altijd op de stoep rijden, hoverboards en segways worden toegestaan als ze maximum 25 km per uur rijden en ook fietsers op speedbikes of speed pedelecs krijgen nieuwe rechten. Zij mogen net als gewone fietsers naast elkaar rijden in de bebouwde kom.

Andere opvallende veranderingen

• zebrapaden binnen de dertig meter moeten niet meer verplicht gebruikt worden, je moet wel voorzichtig oversteken;

• het is niet meer verplicht de gevarendriehoek te plaatsen, als je in de plaats je vier knipperlichten opzet;

• motorrijders die inhalen tijdens een file, mogen hun vier richtingsaanwijzers gebruiken;

• het wordt verboden een rondpunt bij de eerste afslag te verlaten voor wie op het linkse vak rijdt;

Genderneutrale verkeersborden

In de toekomst zullen verkeersborden genderneutraal zijn. Vroeger stonden op de borden soms figuren met rokjes of petten, maar voortaan worden alle figuren neutraal gestileerd.

Er komt ook een bord dat waarschuwt voor mist op de weg. De afbeelding zal vooral op mobiele verkeersborden gebruikt worden.

Een ander bord waarschuwt mensen als ze op een weg rijden waar sporen liggen. Dat komt vooral van pas in grootsteden, waar automobilisten en fietsers vaak over tramsporen moeten rijden. Vooral voor fietsers kunnen tramsporen erg gevaarlijk zijn.

2021

De nieuwe wegcode zal ten vroegste in 2021 gelden, want ze moet nog voorgelegd worden aan de verschillende gewesten. Omdat er ook heel wat nieuwe verkeersborden komen, en oude weggehaald worden, geldt er wel een overgangsbepaling tot 2030.