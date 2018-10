Weg tussen Antwerpse ring en E313 richting Hasselt terug vrij na zwaar ongeval in Antwerpen-Oost Sander Bral

08 oktober 2018

13u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 De verbinding tussen de Antwerpse ring en de E313 richting Hasselt is opnieuw vrijgemaakt. Ook de Liefkenshoektunnel (R2) is niet langer tolvrij. Dat was vanmiddag wel het geval omdat een zwaar ongeval in Antwerpen-Oost voor enorme verkeershinder in de wijde omgeving zorgde.

Door een zware botsing tussen een personenwagen en twee vrachtwagens in Antwerpen-Oost is er heel wat hinder ontstaan op de Antwerpse ring. Op het drukke knooppunt was slechts één rijstrook van de vier vrij.



Eén van de truckers zat even gekneld in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zeker een van de vrachtwagens zal nog getakeld worden en er is ook brandstof op het wegdek beland.